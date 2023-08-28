Самарские нефтепереработчики устроили плоггинг-забег

Волонтеры провели время с пользой для здоровья и окружающей среды. Фото АО «КНПЗ»

В парке «Нефтяник», что в Куйбышевском районе, в выходные замечены заводчане и их дети, совершающие пробежку с мусорными пакетами. Это плоггинг - новый вид спорта, в котором участники во время бега очищают от мусора городские парки и скверы. Волонтеры Куйбышевского НПЗ устраивают плоггинг-забеги уже второй год, причем, количество участников с каждым разом растет. Субботним утром 26 августа в парк вышли на экологическую пробежку более 50 заводчан и их детей. Локация выбрана не случайно: это любимое место отдыха жителей Куйбышевского района с семьями. Любители здорового образа жизни приходят сюда на пробежку, прогулки со скандинавскими палками, занимаются на оборудованной спортивной площадке. И, конечно, всем хочется, чтобы вокруг было чисто. Полсотни участников забега быстро справились с задачей - все-таки не пешком «прочесывали» парк, а на приличной скорости. Накануне своего профессионального праздника, Дня нефтяника, заводчане на бегу собрали около 100 килограммов мусора, а также вынесли старый диван и кучу автомобильных покрышек. Собранные отходы рассортировали и отправили на переработку.