Жители Самары в среднем тратят на обед на работе 310 рублей

Средняя сумма трат на обед в этом году выросла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснилось, сколько жители Самары тратят денег, чтобы пообедать на работе. Согласно опросу, в среднем самарцы расходуют 310 рублей.

Отмечается, что в Самаре только 10% сотрудникам работодатель оплачивает обеды. А 83% оплачивают себе обед сами. Нашлись даже те, кто не обедает в рабочее время совсем, таких оказалось 7%. Средняя сумма трат на обед в этом году выросла. Так, в 2022 году на один обед на работе горожане тратили 300 рублей, а в 2019-м – 240 рублей.

Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день. За год сумма выросла на 6% – в 2022-м она составляла 330 рублей. Как выяснил сервис, всего по стране только 16% работников обедают за счет работодателя.

Также оказалось, что люди старше 45 лет экономнее тех, кто моложе. Первые тратят на обед 310 рублей, а вторые – 360 рублей. Прослеживается и зависимость: чем выше зарплата, тем выше расходы на питание.

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