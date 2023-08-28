Очаг африканской чумы свиней выявили в селе Лопатино Самарской области

Территорию в границах личного подсобного хозяйства на улице Набережной, 8 признали эпизоотическим очагом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области зафиксировали опасное заболевание. В селе Лопатино был выявлен очаг африканской чумы свиней. Теперь на территории установлены ограничительные мероприятия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Территорию в границах личного подсобного хозяйства на улице Набережной, 8 признали эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней. Туда запретили приходить всем посторонним.

Также была установлена угрожаемая зона по заболеванию в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага в пределах Ставропольского района. В ее границах запретили вывозить, пересылать и реализовывать свиней, заготавливать и вывозить корма. Также на территории ограничены все виды охоты.

Зону наблюдения по африканской чуме свиней установили в радиусе 20 км от границ угрожаемой зоны в пределах Ставропольского района и Тольятти. Там теперь запрещены ввоз свиней, реализация свиней, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов, убой свиней.

Контролировать выполнение постановления будет департамент ветеринарии Самарской области.

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