В Самарской области будут действовать две скидки на проезд с 1 сентября

Чтобы воспользоваться скидками, надо заранее загрузить карты в свой смартфон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области введут сразу две скидки на проезд в общественном транспорте. Они будут действовать с 1 сентября до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

При оплате картой «Мир», загруженной в смартфон, поездки станут дешевле на 8 рублей. А карта жителя Самарской области сэкономит за каждую поездку 10 рублей. Отмечается, что при оплате проезда пластиковыми картами «Мир» или Картой жителя скидка на проезд предоставляться не будет.

Чтобы воспользоваться скидками, надо заранее загрузить карты в свой смартфон. Для этого можно установить, например, Mir Pay. Оплачивать проезд дешевле можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.

Акция проводится уже второй раз. Два года назад жители региона за тот же период совершили более 78 тысяч поездок по Карте жителя Самарской области и сэкономили почти 630 тысяч рублей. В этом году организаторы ожидают, что поездок будет гораздо больше, так как за два года количество держателей карт выросло почти в 50 раз.

С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте. Напомним, получить Карту жителя региона могут получить бесплатно все желающие с 14 лет. Заказать ее можно, подав онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru, в отделениях банков и МФЦ.

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