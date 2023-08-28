Житель Тольятти украл кухонную технику из уличной кофейни

Мужчина хотел сдать похищенную технику в ломбард, но не успел. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти 44-летний местный житель украл кухонную технику на 35 тысяч рублей из торгового павильона, незаконно туда проникнув. С поверхностей уличной кофейни полицейские изъяли следы пальцев рук и установили личность виновника.

— Вором оказался ранее судимый за имущественное преступление тольяттинец. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что он хотел сдать похищенную технику в ломбард, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли из квартиры жителя Тольятти и вернули законной владелице.

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