В Самарской области 1 сентября будет до +23 градусов и без осадков

Пока погода не готовит никаких сюрпризов для жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в начале осени 2023 года. В первые два дня сентября в регионе будет до +23 градусов и без осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 1 сентября, температура воздуха в Самарской области составит +8...+13 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +18...+23 градусов. Преимущественно без осадков.

В субботу, 2 сентября, в регионе ожидается аналогичная погода. Будет по-прежнему сухо, ночью прохладно, а в дневные часы — до +23 градусов. Возможна переменная облачность.

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