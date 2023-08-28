В Самаре обвиняемый в убийстве полицейской пытался повторно покончить с собой

Мужчина попытался свести счеты с жизнью в конвойном помещении Фото: Наталья АРТЯКОВА

В понедельник, 28 августа 2023 года, в Самаре произошло еще одно происшествие с участием Романа Каверина. Мужчина, которого обвиняют в убийстве "Мисс Самарская полиция-2019", вновь попытался покончить с собой.

- Роман Каверин совершил повторную попытку самоубийства. Только теперь до заседания - в конвойном помещении. На место вызвали скорую помощь, - передает корреспондент "КП-Самара" из суда.

Будет ли проведено заседание, пока неизвестно. Отметим, сегодня заканчивается мера пресечения Романа Каверина. Должны решить этот вопрос.

В первый раз мужчина пытался покончить с собой ровно неделю назад. Он решил свести счеты с жизнью прямо в зале суда. Заседание пришлось прервать, а потом и вовсе перенести, потому что Романа Каверина забрала скорая помощь.

Напомним, рано утром, 2 ноября 2022 года, в полицию Советского района Самары поступило сообщение о ЧП возле ночного клуба «Карамболь» на улице 22 Партсъезда. Там было обнаружено тело 30-летней Ирины Янковской с ножевым ранением в грудь, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних в ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Самары 33-летний Роман Каверин.

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