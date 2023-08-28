В Самарской области подвели итоги работы инклюзивного театра «ТИГР»

Инклюзивный театр "ТИГР" является значимой и яркой частью культурной жизни Сызрани

В Самарской области подвели итоги работы проекта «Театр «ТИГР»: Трансформация». Его реализует сызранская общественная организация «Сила воли» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

– Проект помог значительно укрепить инклюзивный театр. Конечно, весомый вклад в развитие внесли обучающие мероприятия. Подобрана сильная команда постоянных педагогов. Спектакли стали ярче. Главный общий результат проекта – театр «ТИГР» стал профессиональнее во всех направлениях, – подвел итоги руководитель общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

Самой яркой частью проекта стала подготовка двух новых спектаклей. В них актеры смогли применить полученные навыки и использовать преимущества обновленной технической базы – профессиональное звуковое и световое оборудование, декорации, сцена. Спектакли проекта уже увидело более 2500 человек. В команду театра присоединилось более 10 человек, четверо из которых получили роли в спектаклях.

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