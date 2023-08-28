Ярмарки с сельхозпродукцией открылись у музея Алабина и ДК «Октябрь» в Самаре

На муниципальных ярмарках действует единый дизайн-код. Фото: администрация Самары

В понедельник, 28 августа, в администрации Самары обсудили работу сельскохозяйственных ярмарок на территории города. Сейчас в областном центре действуют 13 круглогодичных ярмарок с 569 торговыми местами. А с 25 августа в городе открылись две традиционные осенние муниципальные ярмарки.

Ярмарка на 157 мест расположена у музея Алабина, а на 86 мест – у ДК «Октябрь». Посетители могут купить различные товары, в том числе свежую сельхозпродукцию. Для пенсионеров торговые места выделяются безвозмездно, и каждый может продать свой урожай. Ярмарки работают в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 17:00.

Отмечается, что на муниципальных ярмарках действует единый дизайн-код, используются фартуки, ценники и другие элементы единого образца. Постоянно присутствуют и лаборатории «Самарского ветеринарного объединения», которые проверяют качество и безопасность продукции.

Во время совещания глава Самары обратила внимание на содержание торговых точек и поручила проводить ежедневный мониторинг состояния ярмарок.

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