От Октябрьского Спуска Самары до Рождествено пустят паром вечером 29 августа

Пассажиров просят быть внимательными. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 29 августа 2023 года, из Самары в Рождественно пустят дополнительный рейс. Паром с пассажирами отчалит в 20:00. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— На паромной переправе в Самаре будут идти профилактические работы. В связи с этим на два дня изменено расписание движения, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за работ на паромной переправе 27 августа вечерний рейс в 20:00 по маршруту «Октябрьский Спуск - Рождествено». А 29 августа по той же причине дополнительный паром из Самары назначили в 20:00. Пассажиров просят быть внимательными.

Напомним, в Самарской области с 4 по 17 сентября изменится расписание скоростных судов «Валдай». Они будут ходить реже в Ширяево и Винновку.

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