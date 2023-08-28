Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 11:17

От Октябрьского Спуска Самары до Рождествено пустят паром вечером 29 августа

Дополнительный рейс из Самары назначили в 20:00 из-за профилактических работ
Ирина СИНЕГУБОВА
Пассажиров просят быть внимательными.

Пассажиров просят быть внимательными.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 29 августа 2023 года, из Самары в Рождественно пустят дополнительный рейс. Паром с пассажирами отчалит в 20:00. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— На паромной переправе в Самаре будут идти профилактические работы. В связи с этим на два дня изменено расписание движения, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за работ на паромной переправе 27 августа вечерний рейс в 20:00 по маршруту «Октябрьский Спуск - Рождествено». А 29 августа по той же причине дополнительный паром из Самары назначили в 20:00. Пассажиров просят быть внимательными.

Напомним, в Самарской области с 4 по 17 сентября изменится расписание скоростных судов «Валдай». Они будут ходить реже в Ширяево и Винновку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал