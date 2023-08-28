В Самарской области за три дня поймали 324 любителя тонировки

Всего с 25 по 27 августа сотрудники ГИБДД выявили в регионе более двух тысяч нарушений ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области подвели итоги масштабных рейдов с 25 по 27 августа 2023 года. За три дня сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах региона свыше 2000 различных нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В частности, за выходные полицейские поймали 67 пьяных водителей. Кроме того, они выявили 10 автомобилистов без прав. Также сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 324 любителя тонировки и 291 автолюбителя, которые проигнорировали ремни безопасности.

В рамках рейда полицейские также выявили 79 нарушителей правил перевозки детей. Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено и пешеходам, которые пересекают дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Таких оказалось 77 человек.

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