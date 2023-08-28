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НовостиОбщество28 августа 2023 11:30

Минкульт РФ ищет подрядчика для реставрации Усадьбы Пензиных в Самаре

Объявлены торги на разработку проекта реставрационных работ для «Жилого дома на усадьбе Пензиных»
Ирина СИНЕГУБОВА
На необходимые услуги готовы выделить больше 20 миллионов рублей.

На необходимые услуги готовы выделить больше 20 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на разработку проекта реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о домах 40-42, литеры А, А1, А2 на улице Степана Разина. Подрядчика ищет министерство культуры РФ. На необходимые услуги готовы выделить больше 20 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 22 миллиона 600 тысяч рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Объявление было размещено 28 августа, окончание подачи заявок запланировано на 19 сентября, а победителя выберут 22 сентября. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до конца лета 2024 года. А сам контракт будет действовать до 31 октября следующего года.

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