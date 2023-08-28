В Самаре повторно выставили на торги квартал под КРТ в Октябрьском районе

Проект КРТ предполагает снос старых домов и строительство на их месте нового комфортного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выставили на повторные торги квартал под комплексное развитие территории (КРТ). Находится он неподалеку от станции метро «Гагаринская» в Октябрьском районе. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Так, будет проведен аукцион на право заключения договора о КРТ в отношении квартала площадью 1,78 га, расположенного в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда и Артемовской. Начальная цена — 1,53 млн рублей, срок проведения торгов — 30 дней. Для реализации проекта потребуется снести пять аварийных МКД и два дома 1950-х годов постройки.

Напомним, этот же квартал выставляли на аукцион осенью 2022 года. Правда, тогда его площадь была немного больше — 1,87 га, а начальная цена, наоборот, меньше — 1,52 млн рублей. Кроме того, тогда в документах было указано, что для развития территории необходимо снести восемь домов.

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