Пенсионеры пострадали в столкновении с Hyundai и ограждением в Самаре

Мужчину и женщину госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 27 августа, в 17:20 в Кировском районе Самары автомобиль Chevrolet Cobalt врезался в Hyundai Santa Fe и отлетел на металлическое ограждение. За рулем находился 85-летний водитель.

— Мужчина ехал по автодороге от п. Сорокины Хутора в направлении Волжского шоссе. Поворачивая налево, он не уступил дорогу Hyundai Santa Fe, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Второй машиной управлял 39-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись. От удара автомобиль Chevrolet Cobalt отбросило на металлическое ограждение.

В ДТП пострадали водитель и 85-летняя пассажирка Chevrolet Cobalt. Мужчину и женщину госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал