Самарская актриса снялась во втором сезоне сериала «Иванько»

В новом сезоне телесериала Светлана Саягова исполнила роль активной девушки Инги / Фото: ТНТ

Самарская актриса Светлана Саягова исполнила одну из ролей в новом сезоне комедийного сериала «Иванько». Он выйдет в эфир на телеканале ТНТ 18 сентября. В преддверии премьеры актриса поделилась впечатлениями от самой роли и процесса съемок.

– Во втором сезоне я играю роль девушки по имени Инга. Могу сразу сказать, что она очень активная и с характером. Знает, чего хочет, и идет к своей цели. Сам съемочный процесс оставил у меня только позитивные впечатления. На площадке собрались настоящие профессионалы своего дела и в целом царила творческая атмосфера, – рассказала актриса.

Светлана Саягова с теплом вспоминает родные места и старается приезжать в Самару и зимой, и летом. В этом году актриса в первый раз свозила на родину своего ребенка. Ему очень понравилось.

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