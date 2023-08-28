В Самарской области установили 5-й класс пожарной опасности лесов

В связи с этим запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и поджигать сухую траву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на неделю объявили оранжевый уровень опасности из-за высокого риска лесных пожаров. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В период с 29 августа по 4 сентября 2023 года местами по западу Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – пятый класс, — сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и поджигать сухую траву. Также нельзя бросать на природе непотушенные сигареты или спички и не стоит заезжать в лес на машинах или мотоциклах, так как искры от глушителя могут вызвать пожар.

Напомним, в Самаре особый противопожарный режим будет действовать до 31 октября. Нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, запускать небесные фонарики. На нарушителей будут накладываться штрафы.

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