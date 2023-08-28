В Самарской области умер глава села Лопатино Владимир Жуков

Владимир Жуков умер на 60-м году жизни / Фото: t.me/makridinEA

В минувшие выходные в Самарской области скончался Владимир Жуков. Он занимал пост главы сельского поселения Лопатино Волжского района. Чиновника не стало на 60-м году жизни.

- Владимир Леонидович скончался после продолжительной болезни. До последнего дня он был на работе, строил планы, встречался с жителями, не сдавался болезни. Его чувство юмора и способность находить нужные слова всегда будут примером, - написал в своем телеграм-канале глава Волжского района Евгений Макридин.

По его словам, Владимир Жуков был одновременно мягким и волевым человеком, решительным и деликатным, сильным и понимающим. Он никогда не унывал. Ему было многое по плечу. Прощание с Владимиром Жуковым состоялось в понедельник, 28 августа 2023 года, в Самаре.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Жукова.

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