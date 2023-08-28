В Самаре во дворе на ул. Агибалова появилась новая детская площадка

Родители могут быть спокойны за детей: площадку огородили и уложили там прорезиненное покрытие Фото: администрация Самары

В Ленинском районе Самары завершается благоустройство еще одной дворовой территории. Обновляют пространство около домов №№ 76-80 по улице Агибалова. Там обустраивают две многофункциональные площадки для детей и взрослых. Проводят работы в рамках губернаторского проекта «СОдействие».

Детская площадка почти готова. Остались завершающие штрихи. Там уложили прорезиненное безопасное покрытие, установили игровой комплекс, песочницу и скамейки для отдыха. По периметру площадки установлено ограждение. Сейчас подрядчик работает на площадке для детей старшего возраста и взрослых.

— Выполнено устройство дорожек и лестниц, ведущих к площадке, сделано основание площадки для травмобезопасного покрытия. Ведется монтаж качелей, спортивных комплексов и тренажеров. В ближайшие дни будут установлены четыре скамейки и четыре урны, ограждение, — рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Напомним, в 2023 году в Ленинском районе Самары по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновят 15 дворов. Две территории приведут в порядок по проекту «СОдействие», четыре — по программе инициативного бюджетирования.

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