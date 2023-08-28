Самарцам рассказали, что делать с залетевшей в дом летучей мышью

Летучие мыши не несут опасности для человека / Фото: Жигулевский заповедник / vk.com

В Самарской области уже не раз бывали случаи, когда летучие мыши залетали в дома людей. Однако, что делать с этими незваными гостям, знают далеко не все. Как выпроводить крылатого зверька из квартиры, рассказали в Жигулевском заповеднике.

— Если в дом залетела летучая мышь, самое главное — не надо бояться. Рукокрылые неопасны для человека. В квартиры они залетают случайно: в пылу охоты на насекомых или в поисках укрытия. Просто откройте окно, и крылатый зверек сам улетит. В крайнем случае мышку можно поймать и выпустить ее самостоятельно, — поделились представители заповедника в соцсетях.

Чтобы летучая мышь никого не укусила и сама не поранилась, стоит накрыть ее полотенцем и через него взять в руки. Также можно использовать тканевые перчатки. В Жигулевском заповеднике напоминают: летучие мыши могут выглядеть пугающими, но опасности для человека они не несут.

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