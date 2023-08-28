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НовостиУмные вещи28 августа 2023 13:03

Искусственный интеллект подберет подходящую музыку

Герман Греф поделился своей подборкой любимых треков этого лета
Ирина ПОЛЬНИКОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом приложении Звук сфокусировался на развитии социальных механик. Новое персонализированное приложение творит цифровую магию с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта: система сама подсказывает, что послушать, учитывая уникальные предпочтения, контекст и даже настроение.

В скором времени у каждого пользователя появится возможность стать музыкальным куратором и набирать подписчиков, создавая публичные плейлисты. Уже сейчас пользователь может видеть, кто еще слушает тот же трек. Можно подписаться на них, узнать о совпадении музыкальных вкусов и послушать совместный плейлист, созданный приложением на основе общих предпочтений.

Подборку любимых треков главы Сбера можно послушать в профиле Германа Грефа в HiFi-стриминге Звук. Его можно найти в строке поиска в приложении и на сайте Звука.

Звук – это музыка в HiFi-качестве, а также подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и раздел для детей.