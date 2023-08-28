В Самарской области за два дня ликвидировали 37 пожаров повышенной сложности

Благодаря оперативному вмешательству пожарных в результате происшествий никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

За прошедшие выходные, 26 и 27 августа 2023 года, в Самарской области произошло 37 пожаров повышенной сложности. Однако благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить жертвы и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первый случай произошел 26 августа в Кировском районе Самары. На улице Арзамасской загорелись мусор и неэксплуатируемое строение на площади 500 кв. м. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. В тушении было задействованы 21 единица техники и 68 человек.

Второй пожар произошел ночью 27 августа в том же районе. На улице Транзитной сгорел частный дом. Пожар был ликвидирован за 1 час и 34 минуты. Использовались 9 единиц техники и 37 человек. Также серьезный пожар произошел ночью 28 августа в дачном массиве «Студеный овраг». На улице Лесной горела частная баня. На месте работали 7 единиц техники и 29 пожарных.

Сотрудники МЧС напоминают, что в результате понижения температур возрастает вероятность возникновения пожаров. Многие жители начинают использовать обогреватели и газовые приборы, которые при неправильной эксплуатации могут привести к печальным последствиям. Самарцев призывают не оставлять их без присмотра или на попечении малолетних детей.

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