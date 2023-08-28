Большинство самарцев помнят имя своего первого учителя

94% самарцев помнят учителя начальных классов и с теплотой отзываются о нем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары спросили, не забыли ли они своего первого учителя. Оказалось, что почти все самарцы помнят имя и отчество педагога, который встретил их на пороге школы в первом классе. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Исследование показало, что 94% самарцев помнят учителя начальных классов и с теплотой отзываются о нем. В комментариях множество теплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». В то же время результаты показали, что мужчины более забывчивы. Только 90% представителей сильного пола помнят имя своего первого педагога. Среди женщин этот показатель составляет 98%.

Также оказалось, что чем выше доход, тем чаще люди помнят своего первого наставника. Среди респондентов, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, учителя начальных классов помнят 89%. А среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, этот показатель составляет целых 96%. Только 6% опрошенных так и не смогли вспомнить имя и отчество учителя.

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