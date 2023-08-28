В Тольятти женщина на Honda CR-V догнала вазовскую легковушку

Автомобилистка выбрала небезопасную дистанцию и врезалась в едущий впереди ВАЗ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Примерно в 21:45 на 10 км Обводного шоссе столкнулась Honda CR-V и ВАЗ-21074. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 55-летняя женщина на иномарке, двигаясь по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской, врезалась ВАЗ-21074, который ехал впереди. За рулем вазовской легковушки находился 31-летний мужчина. Виновница аварии не соблюдала безопасную дистанцию, что и стало причиной столкновения.

В результате происшествия пострадали оба водителя. Их отвезли в больницу, где им назначили амбулаторное лечение. Также с места ДТП была госпитализирована 16-летняя девушка-пассажир «Хонды». Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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