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НовостиОбщество28 августа 2023 14:41

В Самарской области 1 сентября не будут продавать алкоголь

Запрет на продажу спиртного в День знаний введут в Кинельском и Ставропольском районах
Анастасия ФИЛАТОВА
Алкоголь не будут продавать 1 сентября с 8 до 23 часов

Алкоголь не будут продавать 1 сентября с 8 до 23 часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно запретят продажу алкоголя. Спиртное не будут продавать в пятницу, 1 сентября 2023 года, в Кинельском и Ставропольском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте регионального правительства.

- Установить 1 сентября 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Ставропольском районе в связи с проведением в образовательных заведениях мероприятий, посвященных Дню знаний, - говорится в документах.

Аналогичный запрет будет действовать и в отдельных населенных пунктах Кинельского района. С утра и до вечера 1 сентября не смогут приобрести спиртное жители сел и поселков Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Большая Малышевка, Бузаевка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышевка, Октябрьский, Сколково, Сырейка, Чубовка, Парфеновка, Покровка, Угорье.

Отметим, данный запрет не будет распространяться на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита.

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