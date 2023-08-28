Прокуратура добилась развода между тольяттинцем и иностранкой

Житель Тольятти женился на таджичке, чтобы помочь ей получить гражданство РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти прокуратура добилась расторжения брака между местным жителем и гражданкой Таджикистана. Как выяснилось, пара поженилась совсем не по любви. Союз был фиктивным.

- Установлено, что брак был заключен без намерения создать семью. Супруги не имеют ни совместно нажитого имущества, ни детей. Общего хозяйства не ведут. Мужчина рассказал, что заключил брак с иностранкой за вознаграждение в 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Правоохранители выяснили, что тольяттинец и таджичка договорились расторгнуть брак, как только она получит гражданство РФ. Однако их фиктивный союз продержался меньше, чем они ожидали. Прокуратура направила иск в суд и потребовала признать брак недействительным. Служители Фемиды удовлетворили заявление.

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