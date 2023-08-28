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НовостиОбщество28 августа 2023 16:26

В Самаре часть новых автобусов направят на маршруты № 5д и 66

Они выйдут на линию к началу учебного года
Анастасия ФИЛАТОВА
50 новых автобусов будут работать на маршрутах Красноглинского и Куйбышевского районов / Фото: t.me/s/e_lapushkina

50 новых автобусов будут работать на маршрутах Красноглинского и Куйбышевского районов / Фото: t.me/s/e_lapushkina

В Самаре уже скоро выйдут на линию новые автобусы. Часть из них направят в Куйбышевский район. В департаменте транспорта рассказали, какие планируется усилить маршруты.

— К началу учебного года на маршруты № 5д и 66 выйдут 12 новых автобусов. Немного позже выпуск будет увеличен до 18 автобусов, — сообщили представители дептранса Самары в комментариях под одним из постов на странице губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, всего в Самару поступило 50 автобусов. Большую их часть — 32 штуки — направят в Красноглинский район. Они будт работать на маршрутах №№ 1, 50 и 51.

Добавим, в сентябре на линию должны выйти и новые трамваи из Белоруссии. Сейчас они проходят процедуру обкатки.

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