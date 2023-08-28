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НовостиОбщество28 августа 2023 17:10

Самарская область вошла в топ-10 регионов России по рынку труда

Губерния заняла десятую строчку рейтинга по итогам 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарская область оказалась в числе самых успешных регионов по рынку труда

Самарская область оказалась в числе самых успешных регионов по рынку труда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Самарская область заняла в нем десятую строчку, пишет РИА «Новости».

Рейтинг был составлен на основе восьми показателей. Среди них: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда и т. д. Используя эти данные, эксперты вывели средний балл, по которому ранжировались регионы. Чем он выше, тем благоприятнее ситуация на рынке труда в конкретном субъекте РФ.

В десятку лучших вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан, ХМАО — Югра, Ленинградская и Свердловская области, Башкирия, Самарская область. В этих регионах рейтинговый балл составляет от 75 до 97,9. Хуже всего ситуация в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии — 6,4; 12,1 и 13,7 балла соответственно.

Отметим, Самарская область по итогам 2022 года набрала 75 баллов. Губерния улучшила свои показатели. В 2021-м балл был меньше — 72,9.

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