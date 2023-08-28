В Самарской области на трассе М-5 «Ларгус» залетел под фуру

От удара у "Ларгуса" разодрало капот и пробило лобовое стекло / Фото: vk.com/tvtogliatti24

В понедельник, 28 августа 2023 года, на 997 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области произошло серьезное ДТП. На участке между Прибрежным и Зеленовкой автомобиль «Лада Ларгус» влетел в фуру «Скания». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди большегруза и залетел под него. От удара оказалась повреждена вся передняя часть «Ларгуса». Очевидцы сообщают, что водитель погиб на месте. Они не исключают, что он мог уснуть за рулем.

Точные причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Все детали случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал