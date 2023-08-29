Жители Самары готовы тратить на образование детей 21,7 тыс. рублей в год

При сборах ребенка в школу самарские родители планируют уложиться в 11,2 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области оказались в числе тех, кто готов потратить на сборы ребенка в школу и на его обучение довольно крупную сумму — более 10-20 тысяч рублей. Об этом можно судить на основе исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ совместно с «Ингосстрахом».

Так, при сборах ребенка в школу самарские родители планируют уложиться в 11,2 тысячи рублей, тольяттинские — в 11,5. Сумму, которую они готовы потратить в течение года на основное и дополнительное образование (кружки, спортивные секции, языковые курсы): в Самаре — 21,7 тысяч рублей, в Тольятти — 21,9. При этом в среднем по стране это сумма составляет 17,4 тысячи рублей.

Доля тех, кто собирается покупать букеты учителям на 1 сентября (как индивидуально, так и общие), в Самаре — 89,8%, в Автограде — 88,9%. Считают необходимым застраховать своих детей от несчастного случая на время пребывания в школе 11,1% опрошенных самарских родителей и 7,8% тольяттинских.

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