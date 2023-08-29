В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на ул. Мориса Тореза в Самаре

Авария обошлась без пострадавших / Фото: Константин Погорелов / ЧП Самара

Стали известны подробности жесткого ДТП на пересечении улиц Мориса Тореза и Энтузиастов в Самаре. Там иномарка в ночь на вторник, 29 августа 2023 года, снесла светофор и протаранила металлическое ограждение. Детали аварии рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на бетонный столб. Никто не пострадал. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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