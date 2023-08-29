В Самаре пенсионерка проиграла битву с телефонными мошенниками на 1,6 млн рублей

Мошенники выманили деньги у женщины под видом правоохранителя и сотрудника сервиса по предоставлению госуслуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре телефонные мошенники выманили деньги еще у одной пенсионерки. Они вынудили ее взять кредит, а затем перевести им более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, однажды утром 68-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина заявил, что в ОП обратились представители ее банка. Якобы они сообщили, что на имя самарчанки пытаются оформить займ в 50 тысяч рублей. Пенсионерка не поверила и прервала звонок. Потом она сама позвонила в банк, и там ее уверили, что кредитов у нее нет.

Женщина успокоилась и занялась своими делами. Вот только телефон продолжил разрываться от звонков. Она не выдержала и взяла трубку. Вновь звонил «правоохранитель». Он убедил пенсионерку, что ее звонок в банк перехватили и она все-таки может стать обладательницей кредита. Собеседник связал ее с «сотрудником» сервиса по предоставлению госуслуг, и тот рассказал самарчанке, что поможет избежать оформления заема. Выполняя инструкции голоса в трубке, женщина продиктовала ему код из СМС и незаметно для себя взяла кредит в 1,6 млн рублей. Все эти деньги она перевела на счет, указанный собеседником.

Через некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

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