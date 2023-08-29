В Самаре отреставрируют дом Кирилова на ул. Пионерской

Трехэтажный дом из красного кирпича был построен более века назад / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре планируют отреставрировать еще один объект культурного наследия. В порядок приведут дом Кирилова, который расположен на пересечении улиц Пионерской и Молодогвардейской. Сейчас министерство культуры РФ ищет подрядчика для разработки проекта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подготовить проектную документацию по восстановлению памятника архитектуры, получить необходимые согласования и положительные заключения экспертиз необходимо до 31 августа 2024 года. Сейчас идет прием заявок на электронный аукцион. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,1 млн рублей. Победителя должны определить 22 сентября 2023 года.

Напомним, дом Кирилова представляет собой трехэтажное здание из красного керамического кирпича. Место, на котором расположена постройка, с 1890 года принадлежало Д.В. Кирилову. Разрешение на постройку трехэтажного дома он получил в 1898 году. В начале ХХ века в усадьбе организовали богадельню имени Плешанова и ночлежный приют. Сейчас в старинной постройке расположен отдел полиции Самарского района.

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