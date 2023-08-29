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НовостиОбщество29 августа 2023 6:52

В Самаре начали укладывать пути для реверсивного движения на ул. Красноармейской

Возобновить движение трамваев планируется в начале осени
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамвайные пути укладывают в районе площади Куйбышева

Трамвайные пути укладывают в районе площади Куйбышева

Фото: скриншот видео

В Самаре начали укладывать трамвайные пути для запуска реверсивного движения на улице Красноармейской. Об этом во вторник, 29 августа 2023 года, сообщил блогер Евгений Щекин.

Самарец снял на видео работы в районе строительства станции метро «Театральная». На кадрах видно, что рабочие занимаются укладкой новых рельсов на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской, в районе площади Куйбышева. Как ранее сообщили в Минстрое Самарской области, с 1 сентября 2023 года там вновь планируется открыть движение трамваев. Правда, пока они будут ездить в реверсивном режиме.

Напомним, движение трамваев на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской закрыли в феврале 2023 года из работ по строительству метро. Составы пустили в объезд. Для этого пришлось переложить рельсы.

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