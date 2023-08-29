В Новокуйбышевске «Веста» лоб в лоб столкнулась с SsangYong

Водителю "Весты" стало плохо, и он потерял управление Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 29 августа 2023 года, в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там столкнулись «Лада Веста» и SsangYong. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На въезде в Новокуйбышевск лоб в лоб столкнулись «Веста» и черный кроссовер. На месте работают сотрудники ДПС, - поделились свидетели происшествия.

Отечественная легковушка влетела в иномарку, которая ехала во встречном направлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Информацию о ДТП прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки. В пути ему стало плохо, он потерял управлением и наехал на бордюр. После этого авто отбросило на иномарку, которая ехала во встречном направлении.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.

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