Зарезал, устроил пожар и пошел тратить чужие деньги: задержан подозреваемый в убийстве оренбуржца в Самаре

Тело убитого оренбуржца нашли во время тушения пожара в квартире одного из домов на ул. Ново-Садовой Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре задержали подозреваемого в убийстве 46-летнего уроженца Оренбургской области. Тело мужчины нашли во время тушения пожара в доме на улице Ново-Садовой 24 августа 2023 года. В СУ СК по Самарской области назвали предварительную версию преступления.

По информации следователей, все случилось 24 августа в квартире, которую снимал безработный оренбуржец. В тот день у мужчины был в гостях знакомый. Они распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил квартиросъемщика колющим предметом, затем поджег жилище и ушел.

Задержали подозреваемого в короткие сроки. Как выяснилось, он украл у своей жертвы банковскую карту и ею расплачивался в магазинах. Предполагаемого убийцу полицейские поймали в одном из дворов областной столицы, когда он в очередной раз потратил чужие деньги в торговой точке. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Кинель-Черкасского района.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Недавно суд избрал подозреваемому меру пресечения. Его отправили под арест. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.

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