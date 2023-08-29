В Самарской области продолжают искать пропавшего зеленоглазого подростка

Полицейские просят помочь в поиске подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются поиски 15-летнего Ярослава К. Молодой человек уже несколько дней не выходит на связь с близкими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, днем в пятницу, 25 августа 2023 года, парень ушел из дома на улице Свердлова и пропал. В тот день на нем были черная олимпийка и штаны, темные кроссовки с оранжевыми вкраплениями и черная бейсболка. Приметы подростка: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, зеленые глаза.

Парень ушел из дома на улице Свердлова в Тольятти и перестал выхоить на связь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят обращаться в ДЧ отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти по телефону 8 8482-93-46-02 или в ДЧ ГУ МВД по Самарской области по номерам: 8(846)278-22-22, 8(846)278-22-23. Также можно звонить по телефону 102 или дежурному офицеру пресс-службы облглавка 8(999)-701-02-33.

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