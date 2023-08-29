В Самаре 29 августа стартовал форум Общественной палаты «Сообщество»

Форум "Сообщество" в течение двух дней будет проводиться на площадке Дворца спорта

Во вторник, 29 августа 2023 года, в Самаре стартовал форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Местом его проведения стал Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. На мероприятие приехала секретарь ОП Лидия Михеева. Губернатор Дмитрий Азаров провел с ней рабочую встречу.

Глава региона поблагодарил Лидию Михееву за то, что Самару выбрали местом проведения форума «Сообщество». Он выразил надежду, что мероприятие будет продуктивным.

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Лидией Михеевой / Фото: Светлана Осьмачкина

— Мы впервые проводим такое мероприятие, хотя, конечно, опыт взаимодействия с Общественной палатой у нас достаточно обширный. Очень рад, что теперь вот такой значимый форум проходит на самарской земле. И сердечно вас за это благодарю, — сказал Дмитрий Азаров.

Секретарь ОП РФ, в свою очередь, поблагодарила Самарскую область за радушный прием. Она отметила высокий уровень организации мероприятия, на которое зарегистрировались представители 71 региона страны, и положительно оценила выбранную для проведения форума площадку.

— Мы, конечно, тоже рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества по всем направлениям, в том числе по общественному контролю, общественной экспертизе, по развитию различных социальных и благотворительных проектов, — добавила Лидия Михеева.

Кроме того, секретарь ОП РФ высоко оценила систему по поддержке НКО в Самарской области и развитость волонтерского движения, в которое вовлечено около 30 тысяч человек.

Напомним, форум «Сообщество» продлится в Самаре два дня — 29 и 30 августа 2023 года. В нем примут участие представители НКО, эксперты, органы власти, активисты, волонтеры, бизнесмены, меценаты. На мероприятии обсудят развитие региона и страны по различным направлениям: поддержка военнослужащих, культурная политика, креативные индустрии и др.

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