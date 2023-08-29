В Самаре молодой водитель на ВАЗ-2107 влетел в иномарку

Парень на ВАЗе догнал иномарку и устроил ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 28 августа 2023 года, в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 12:50 на Красноглинском шоссе столкнулись Suzuki SX4 и ВАЗ-2107. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 19-летний молодой человек на отечественной легковушке, двигаясь в направлении улицы Симферопольской, врезался в Suzuki SX4, который ехал впереди. За рулем иномарки находилась 63-летний женщина. Парень спровоцировал аварию из-за того, что не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Ее с места аварии доставили в больницу. Медики осмотрели ее, назначили амбулаторное лечение и отпустили домой. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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