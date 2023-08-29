В Самаре депутаты обсудили борьбу со стихийной торговлей

Самару заполонили стихийные бахчевые точки с сомнительным качеством продукции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на заседании в городской думе обсудили борьбу со стихийными рынками. Несмотря на то, что в городе работают более десяти круглогодичных ярмарок, на улицах много незаконных торговых точек.

- Стационарные павильоны на улицах Самары не являются панацеей от незаконной торговли. Стихийные бахчевые точки буквально заполонили город. Это и антисанитария, и сомнительное качество продукции, и серая зарплата продавцов, и отсутствие налоговых поступлений, - отметил спикер думы Самары Алексей Дегтев.

По словам председателя городского парламента, со стихийными рынками надо бороться. Он считает, что для этого нужны совместные усилия. Необходимо подключать администрацию, представителей налоговой инспекции, полиции и прокуратуры. Только так псевдопредпринимателей можно будет привлечь к ответственности.

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