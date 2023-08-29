В Самарской области на 1,5 млн рублей оштрафовали настойчивых коллекторов

Коллекторов наказали рублем за настойчивые звонки и СМС, а также за психологическое давление Фото: Сергей Силаев

В Самарской области с начала 2023 года поступило почти 800 жалоб на представителей коллекторских агентств и микрофинансовых организаций. Так, только за этот период было составлено 35 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУФССП.

Настойчивых коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей. Такой размер штрафа назначил суд после рассмотрения жалоб самарцев. Микрофинансовые организации и их агрессивные сотрудники, выбивающие деньги, периодически превышали количество допустимых звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам. Они оказывали психологическое давление и вводили в заблуждение.

Также коллекторы незаконно добирались до родственников, друзей, знакомых и коллег должников. Часто они звонили и писали им с номеров телефонов, которые были зарегистрированы не на саму организацию, а на других частных лиц.

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