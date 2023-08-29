На четверть больше туристов из Самарской области, чем годом ранее, провели отпуск за рубежом

Лето позади, зато сколько приятных моментов сохранилось в памяти смартфона. Фото предоставлено Мегафоном.

Приоритеты россиян, отдающих предпочтение зарубежному отдыху, изменились. По сравнению с летом прошлого года они чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Жители Самарской области поддержали общий тренд. Летом 2023 года за рубеж отправилось на 25% больше наших путешественников, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными странами для посещений стали Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты. Вырос на 21% турпоток в Европу, чаще для поездок выбирали Италию, Испанию и Германию. Азиатское направление этим летом возглавил Китай.