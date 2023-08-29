Команда ТОАЗа победила в турнире по баскетболу 3х3 Samara Open-2023

Тольяттинские спортсмены впервые оказались на верхней ступени пьедестала / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В минувшие выходные в областной столице прошел межрегиональный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open. Его ежегодно проводят в память о прославленном тренере Юрии Тюленеве. В 2023 году участниками соревнований стали баскетболисты из девяти регионов страны.

Команды соревновались в различных категориях, в том числе в баскетболе на колясках. В выставочных матчах приняли участие известные атлеты и политики, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Впервые верхнюю ступень пьедестала заняли спортсмены из Автограда — команда Тольяттиазота. В финале турнира они обошли соперников из Саранска. Решающий мяч забросил сотрудник цеха по производству карбамида № 80К Виктор Гусев. Напомним, ранее его признали лучшим игроком Лиги губернатора Самарской области.

— Благодаря поддержке предприятия, команда ТОАЗа смогла раскрыть свой потенциал. Едва начав путь в стритболе, они сразу же взяли все награды и получили титул чемпионов Самарской области. Впереди у спортсменов Кубок России, который пройдет в сентябре в Челябинске, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий химпредприятия Арсен Джалилов.

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