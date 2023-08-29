В Самаре в рамках нацпроекта обустроили двор на Московском шоссе

Во дворе создали тематические локации для детей и взрослых Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство придомовых территорий. Благодаря федеральному и национальным программам в этом году удалось обновить десятки общественный площадок. К примеру, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразили двор на Московском шоссе, 147. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, во дворе на Московском шоссе, 147 удалось создать тематические локации с безопасным прорезиненным покрытием. Там появились новая площадка для занятий спортом, современная детская площадка с песочницей. Также в рамках благоустройства во дворе сделали тротуары, парковку и газоны, установили скамейки для отдыха.

Торжественную церемонию открытия обновленного двора посетил глава Промышленного района Данил Морозов. Он поздравил жителей, а также отметил активистов, благодаря которым стали возможны такие изменения. Чиновник подчеркнул, что в этом году в районе уже удалось благоустроить 19 дворовых территорий в рамках различных программ.

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