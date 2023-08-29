Четыре пенсионера пострадали в ДТП с «Ларгусом» и фурой в Самарской области

Водителя "Ларгуса" и трех его пассажиров госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП на 997 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе. Накануне, 28 августа 2023 года, там «Лада Ларгус» залетела под фуру «Скания». Очевидцы сообщили, что водитель легковушки погиб. Однако в полиции опровергли эту информацию.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 69-летний водитель «Ларгуса». Он не выбрал безопасную дистанцию и догнал ехавший впереди большегруз. Управлял фурой 39-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося пострадали четыре человека: водитель легковушки и трое его пассажиров (женщины 67 и 68 лет, мужчина 68 лет). Их всех госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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