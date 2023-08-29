Одному из крупнейших коммерческих банков страны присвоен высокий ESG-рейтинг от «Эксперт РА»

Это означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный. Это первая и единственная российская компания, которой присвоен рейтинг уровня ESG-II(a), на текущий момент он является наивысшим среди присвоенных на отечественном рынке.

Агентство высоко оценило рост портфеля ответственного финансирования, а также наличие в линейке устойчивых и социально-ориентированных продуктов, регламентацию ESG-деятельности корпоративными политиками и процедурами и эффективное управление отраслевыми ESG-рисками. Полученный рейтинг также подтверждает масштабный вклад банка в устойчивое развитие территорий присутствия и расширенные социальные программы для клиентов и сотрудников.

- Радует, что позитивные оценки также получили наши экологические практики, программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, а также социальные, инклюзивные и просветительские проекты по финансовой грамотности. При этом драйвером ESG-трансформации мы по праву считаем развитие направления ответственного финансирования, и наша масштабная работа по этому треку, в том числе, стала основой для получения высокого рейтинга, - сказала Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG.