Виртуальный ассистент Салют поможет детям и родителям адаптироваться к школе

В детской комнате на умных устройствах Sber под управлением Салют ТВ будут доступны увлекательные подборки на школьную тематику

Виртуальный ассистент поможет детям и их родителям адаптироваться к школе. Специально ко Дню знаний — с 29 августа по 4 сентября — в детской комнате на умных устройствах под управлением Салют ТВ будут доступны увлекательные подборки на школьную тематику: видео, подкасты, квизы.

На умных колонках по фразам «Школа на носу», «Пора в школу», «Не хочу в школу» ассистент приведет забавные факты на школьную тематику, поделится историями звезд об их 1 сентября и предложит послушать подкасты о том, как не волноваться в начале нового учебного года, подружиться с одноклассниками и так далее.

В учебе детям пригодятся и другие навыки виртуального ассистента Салют. На всех умных устройствах Sber можно потренироваться в математике, выучить таблицу умножения или послушать аудиокнигу.

Кроме того, ассистент, в которого загружена обширная база экспертных советов про взаимодействие в семье, способен помочь родителям с рекомендациями по воспитанию детей. Для этого нужно спросить его: «Салют, как научить ребенка решать проблемы?» или «Как научить ребенка поддерживать порядок?».

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