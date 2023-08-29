В Самарской области ограничат движение грузовиков по трассе Р-229

Ограничения продлятся до 30 декабря 2025 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ограничат движение грузовиков на трассе Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» (км 24+812). Изменения коснутся участка в районе моста через реку Самару. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Не смогут ездить по трассе Р-229 большегрузы массой от 60 тонн. Им придется выбирать другой маршрут. Автомобили массой от 20 до 60 тонн смогут пересекать мост через Самару строго в одиночном порядке. Также они обязаны будут соблюдать скоростной режим в 40 км/ч на самом мосту и на подходах к нему.

Причиной введения данных мер стало состояние мостового перехода. На нем были выявлены дефекты конструктивных элементов. Ограничения продлятся до 30 декабря 2025 года.

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