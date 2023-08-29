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НовостиОбщество29 августа 2023 10:52

В Самарской области ограничат движение грузовиков по трассе Р-229

Запрет на проезд введут на мосту через Самару для большегрузов массой от 60 тонн
Анастасия ПИГИНА
Ограничения продлятся до 30 декабря 2025 года

Ограничения продлятся до 30 декабря 2025 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ограничат движение грузовиков на трассе Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» (км 24+812). Изменения коснутся участка в районе моста через реку Самару. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Не смогут ездить по трассе Р-229 большегрузы массой от 60 тонн. Им придется выбирать другой маршрут. Автомобили массой от 20 до 60 тонн смогут пересекать мост через Самару строго в одиночном порядке. Также они обязаны будут соблюдать скоростной режим в 40 км/ч на самом мосту и на подходах к нему.

Причиной введения данных мер стало состояние мостового перехода. На нем были выявлены дефекты конструктивных элементов. Ограничения продлятся до 30 декабря 2025 года.

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