Жители России стали активнее оформлять ипотеку в конце лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России прогнозируют рекорд по выдачам ипотеки в августе 2023 года. К примеру, только Сбер выдаст 114,5 тысяч жилищных кредитов на 503 млрд рублей. Для сравнения: в июле объем выдач составил более 386 млрд рублей.

— Мы прогнозируем, что объем выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года банк выдаст более 818 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей. В объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год, — поделился директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Также отмечается рекордный спрос на льготные ипотечные программы. В августе банк выдаст 66,8 тысячи кредитов на 285,3 млрд рублей. Ожидается, что больше всего ипотек по базовым и по льготным программам финансовая организация выдаст в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

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