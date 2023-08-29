В Самарской области полицейские встретились с ветеранами органов внутренних дел

Собравшиеся обсуждали патриотическое и профессиональное воспитание молодых сотрудников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарском области прошли традиционные встречи сотрудников полиции с ветеранами органов внутренних дел. Рабочая встреча состоялась в МО МВД России «Клявлинский». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В первую очередь собравшиеся обсуждали патриотическое и профессиональное воспитание молодых сотрудников, а также оказание им помощи в профессиональном становлении. Так, полковник милиции в отставке раскрыл секреты профессионального мастерства и основные навыки, которыми должен обладать полицейский.

Также молодым сотрудникам рассказали о преемственности поколений в органах внутренних дел, связи ветеранов и молодых сотрудников, необходимости перенимать опыт ветеранов. Обсуждался и подбор кандидатов на службу. Еще одна подобная встреча с ветеранским активом была организована в актовом зале МО МВД России «Похвистневский».

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