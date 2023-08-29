Самарцам напомнили о правилах безопасности в местах массового скопления людей

Самарцам рекомендуют не прикасаться к подозрительным предметам и бесхозным вещам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городская администрация напоминает жителям и гостям Самары о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в местах массового пребывания людей. Это особенно важно в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования.

Самарцам рекомендуют не прикасаться к подозрительным предметам и бесхозным вещам. В случае обнаружения подобных вещей, стоит отойти на расстояние 250-300 метров и немедленно сообщить об этом по телефонам: 02 (полиция), 102 и 112 (универсальный номер вызова экстренных, оперативных служб с мобильных). Дети также должны знать, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

При этом самарцам напоминают: заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным преступлением. За подобное сообщение предусмотрено наказание: от штрафа до лишения свободы. Также необходимо будет возместить нанесенный ущерб.

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